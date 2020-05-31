Merhaba, yüzde 45 engel oranına sahibim. 01.10.2003 Tarihinden başlayarak 332 gün 4/b ziraat, 21.11.2013 tarihinden başlayarak 327 gün 4/C yedek subaylık, 14.07.2010 - 01.05.2020 arası ise 2929 gün 4/a prim günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Yedek subaylık yıpranma payı emekliliği nasıl etkiler? Herhangi bir birleştirme, borçlanma gibi başvuru yapmam gerekir mi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

CEVAP: Merhaba, yedek subaylık dönemlerinizin 4'te 1'i kadar fiili hizmet süresi hizmetinize eklenecektir. (Tüm hizmet dökümünüzde görüntüleyebilirsiniz.) Ancak sigortalılık başlangıcınız askerlik tarihinizden çok önce olduğundan yaş şartınızı değiştirmeyecektir. Prim günü kazancınız açısından yedek subay okullarında geçen sürelerinizi borçlanabilirsiniz. Raporunuza istinaden 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim günü şartıyla malulen emekli olabilirsiniz. Sigortalılık sürenizi 01.10.2023 tarihinde tamamlamış olacaksınız ve bu zamana kadar 4400 prim gününe ulaşamazsanız askerlik borçlanmanızı da gerçekleştirebilirsiniz. Hizmet birleştirmeleri emeklilik müracaatından sonra otomatik olarak kurum yetkililerince gerçekleştirilmektedir.