Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.05.2020 08:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2020 08:56
    ABONE OL

    Son dakika , araba, arsa ilanları! ! İstanbul, Ankara ve İzmir'de icradan satılık fırsatlar

    tarafından düzenli şekilde icra ilanları yayınlanıyor. Ucuza mülk sahibi olmak isteyen on binlerce kişi icradan satılık ilanları yakından takip ediyor. İcradan satılık arsa, daire, dükkan, tarla, araba gibi ilanlar yatırımcılara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Son olarak İzmir Torbalı'da 135 m² 3+1 daire satışa çıkarıldı. Muratbey Mahallesindeki daire, fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı bazı icradan satış ilanları...

    İzmir'deki daireye talep yağıyor! Fiyatıyla şaşırttı

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son olarak İzmir Torbalı'da 135 m² 3+1 daire satışa çıkarıldı. Muratbey Mahallesindeki daire, fiyatıyla dikkat çekiyor.

    İZMİR'DE UCUZA 3+1 SATILIK DAİRE

    , güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    İSTANBUL EYÜP'TE 228 METREKARELİK SATILIK ARSA

    İSTANBUL ESENLER'DE 320 BİN TL'YE SATILIK DAİRE

    Haberler Ekonomi Son dakika icradan satılık ev, araba, arsa ilanları! Güncel icra ilanları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de icradan satılık fırsatlar
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri