HES kodu nedir, nasıl alınır? Hayat Eve Sığar HES kodunu kimler alabilir?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?



Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.



HES KODUNUN GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANACAK?



HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşacak. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde olacak. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılacak. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak.



HES KODU ALANLAR DİKKAT



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin nasıl alınacağına dair anlatım videosu paylaştı. Buna göre, YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde YHT seferlerinin 28 Mayıs'ta başlayacağını duyurmuştu. Bu süreçte seferlerin başlamasıyla biletlerin nasıl alınacağı ise merak konusuydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kodla Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin nasıl alınacağına dair bir anlatım videosu paylaştı. TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından paylaşılan videoda, "Seyahat İzin Belgesi" bulunan vatandaşların, ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aldığı kodla biletleri nasıl alacağı anlatıldı.



Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kodun "Seyahat İzin Belgesi" yerine geçmediği ve şehirler arası seyahat kısıtlaması bulunan vatandaşların sadece HES koduyla seyahat edemeyecekleri bildirildi.



SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?



Bakanlığımız 81 il valiliğine Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00'a kadar geçici süreyle durdurulacak.