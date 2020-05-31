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    • Ekonomi
    • 31.05.2020 09:06
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    • 31.05.2020 09:06
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    Otellerde yeni dönem başlıyor! Almak artık zorunlu

    vakalarının azalması ile birlikte normalleşme adımları tek tek faliyete geçiyor. salgını nedeniyle durma noktasına gelen i canlandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda otellerde ‘’ dönemi başlıyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (), oteller ve restoranlar için yatak kapasitesi ve metrekare büyüklüklerine göre sertifika ücretlerini açıkladı. Buna göre, sertifika bedeli, 600 ve üzerinde yatağa sahip şehir otellerinde 2 bin 200 TL iken resort otelde 2 bin 600 TL olarak belirlendi.

    Otellerde yeni dönem başlıyor! Almak artık zorunlu

    Başkanı Sururi Çorabatır, kısıtlamalar kalktıktan sonra ziyaretçilere sağlıklı bir tatil imkanı sunmak için son dönemde çok yoğun çalıştıklarını kaydetti. Çorabatır, "Salgın boyunca kendimizi ve ailemizi korumak için evlerimizde aldığımız önlemlerin çok daha fazlasını turistik tesislerimizde alacağız. Oteller evlerimizden bile temiz olacak" dedi.

    RESTORANLARA 1250 TL
    Milliyet'te yer alan habere göre, konaklama ve yeme içme tesislerinin sertifikasyon fiyatları şöyle:

    Resort otel 0-40 yatak 400 TL, 41-999 yatak 1500 TL, 1000 ve üzeri yatak 2 bin 600 TL. Şehir oteli 0-40 yatak 400 TL, 41-199 yatak 1200 TL, 200-599 yatak 1400 TL, 600 ve üzeri yatak 2 bin 200 TL. Müstakil yeme-içme tesislerinde 0-399 metrekare 400 TL, 400-799 metrekare 750 TL, 800 metrekare ve üzeri 1250 TL.

    Fiyatlar; her türlü belge, pul, masraf ve ulaşım gibi giderler dahil olarak belirlendi. Fiyatlar 2020 yılı sonuna kadar geçerli olarak aylık bazda hariç uygulanacak.

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