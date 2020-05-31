Altın fiyatlarında haftalar sonra kritik gelişme! Dev banka uyardı!

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık kuyumcuların Ramazan Bayramı sonrasını beklediğini anımsatan Atayık, dünyanın ilk AVM'si kabul edilen ve ticaretin değişmez adresi olan Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da açılacağını söyledi. Peki altın fiyatları düşecek mi? Altına yatırım yapacaklara çok önemli uyarı sayfamızda yer alıyor. Gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 376,6 liradan tamamladı.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma günü itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|377,40
|377,60
|380,30
|380,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.487,00
|2.508,00
|2.506,00
|2.527,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|344,00
|348,00
|347,00
|351,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.430,00
|2.450,00
|2.449,00
|2.469,00
|Yarım Ziynet
|1.215,00
|1.225,00
|1.225,00
|1.235,00
|Çeyrek Ziynet
|608,00
|613,00
|612,00
|617,00
ALTININ KİLOGRAMI 379 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 376 bin 430 lira, en yüksek 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 379 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 253 milyon 808 bin 545,66 lira, işlem miktarı ise 674,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 257 milyon 604 bin 129,65 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Menekşe Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.
BDDK'DAN ALTIN ALIMI İÇİN YENİ KARAR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, altın alımına ilişkin yeni bir karar açıkladı.
Kurum, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi. BDDK'dan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.