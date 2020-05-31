THY'den sosyal medyada rekor! Milyonlarca kez izlendi





BİRLİKTELİK MESAJI

Koronavirüs salgının başladığı andan itibaren gerekli önlemleri alarak seferleri kademeli olarak durduran THY, bu süreçte havacılık sevgisi, tutkusu ve uçuşlara duyulan özlemi hazırladığı videolarla anlattı. Bu kapsamda, "#BirlikteBaşaracağız" sloganıyla hazırlanan video, 8 Nisan'da THY'nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Birliktelik duygusunu güçlü tutmak amacıyla "Gökyüzüne her baktığınızda bizi orada hissedeceksiniz" mesajıyla yayınlanan, dünyanın dört bir yanında uçan THY uçaklarının karaya gölgesinin düştüğü görüntülerin yer aldığı video, sosyal paylaşım siteleri ile Youtube'da binlerce kez izlendi.