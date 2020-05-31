Kafeler – Starbucks, Nero ve Lokantalar açıldı mı? Yarın spor salonları ve internet kafeler çalışıyor mu? Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal hayatta peş peşe önlemler alınmıştı. Salgının hızının yavaşlatılmasıyla birlikte normalleşme takvimi de hayata geçiyor. Normalleşmeyle birlikte restoran ve kafeler ne zaman açılıyor sorusuna da yanıt aranıyor. Starbuck Nero ne zaman açılacak? Türkiye'de coronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerle birlikte normalleşme sürecinin başlamasıyla spor salonları açılış tarihine ilişkin güncel açıklamalar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak "normalleşme" kararlarını açıkladı. Bu kapsamda spor salonlarının da 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Kafeler, pastahaneler, kahvehaneler 1 Haziran'dan itibaren saat 22'ye kadar açık olacak.
SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye'de coronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerle birlikte normalleşme sürecinin başlamasıyla spor salonları açılış tarihine ilişkin güncel açıklamalar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak "normalleşme" kararlarını açıkladı. Bu kapsamda spor salonlarının da 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.
SPORLA İLGİLİ SINIRLANDIRMALAR KALKTI
Erdoğan, "Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleri ile içlerindeki tesisler gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir" açıklamasını yaptı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak "normalleşme" kararlarını açıkladı. Bu kapsamda spor salonlarının da 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.
STARBUCKS MAĞAZALARINI AÇIYOR
Starbucks yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi kapsamında kapanan mağazalarını yeniden açmaya hazırlanıyor.
Şirket, ABD'nin ardından İngiltere genelindeki mağazalarının yaklaşık yüzde 15'ini yeniden açacağını duyurdu. Ancak bu kapsamda, sadece take away (gel-al) ve araca servis hizmetlerinin yapılacağı, müşterilerin mağazada oturmasına izin verilmeyeceği bildirildi.
Bununla birlikte, İngiltere genelindeki tüm mağazaların açılması için hazırlık yapıldığı ve birkaç deponun bu kapsamda faaliyete geçeceği bildirildi.
Starbucks, karantina uygulamalarının başladığı mart ayında tüm ardından İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatmıştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket yetkilisi, "Kapalı kapılar ardında her gün corona virüse karşı standartlarımı iyileştirmek içi çalıştık" diyerek, İngiltere geneline yayılmış mağazalarla başlayacak olan yeniden açma planının, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ve refahını sağlamaya odaklanacağını söyledi.
MOBİL MENÜ ZAMANI...
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, en geç 15 Haziran'a kadar restoranların açılmasını öngördüklerini belirterek, "Kendimizi hazırlıyoruz. Genelgeye göre restoranlarımızı uygun hale getiriyoruz. Üyelerimizin büyük çoğunluğu açacak. Ancak ilk etapta yüzde 25 - 50 arası iş yapılabilir gibi görünüyor. Bu nedenle kısa çalışma ödeneğinin uzatılması sektöre nefes olur. Genç istihdam deposuyuz" dedi.
Yeni dönemde restoranlarda başta sosyal mesafe olmak üzere her önlemin alınacağını dile getiren Demirer, şöyle devam etti:
"Ayrıca temassız menü ve ödeme sistemleri için çalışıyoruz. Her restoranın kendi çalışması var ama dernek olarak bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Uygulamayı açtığınızda istediğiniz restoranın menüsüne girip seçim yapıp ödemesini de mobil uygulamadan yapabileceksiniz. Bir aya kadar hazır hale gelecek."
Demirer, şu anda girdi fiyatlarının belli olmadığını o nedenle bir fiyat artışı öngörülmediğini kaydetti.
1.5 METRE KURALI
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de, sektörün 8 - 15 Haziran arasında işe başlayacağını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Turizm belgeli yerlerle ilgili tebliğ yayınlandı. Biz üyemiz restoran, kafe ve lokantalara hazırlık yapsınlar diye standartları gönderiyoruz. Türkiye'de 110 bin restoran, kafe var. Milyonlarca da tedarikçi... Bir an önce açılmayı talep ediyoruz.
Yeni dönemde masa araları 1.5 metre olacak. Bazı ürünler tek kullanımlık olacak. Yemek öncesi ve sonrasında kolonya kullanımı, çalışanların maske takması gibi önlemler var. Kısa çalışma ödeneğinin de uzamasını istiyoruz."
İLK BEKLENTİ %25-50 MÜŞTERİ
Big Chefs'in Kurucusu Gamze Cizreli, restoranların 8 - 15 Haziran arasında açılmasının beklendiğini ve hazırlık yaptıklarını aktardı. Cizreli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Masaların arası 1.5 metrekare olacak. Servis elemanları maske takacak. Misafirler için maske bulunduracağız. Masalarda dezenfektan bulunacak. Mutfakta da hijyen önlemleri üst düzeyde. Menüyle temas edilmemesi için QR kodlu menüler yaptık. Temassız ödeme artırılacak. Havalandırmalar değişecek. İlk etapta yüzde 25 - 50 arasında kapasite öngörüyoruz."
FİYATA ZAM YAPILMAYACAK
Happy Moon's Grup Kurucusu Hüseyin Aymutlu da, 15 Haziran'a kadar restoranların açılacağını bildirerek, "Çalışanlara eğitim aldırdık. Tek kullanımlık, tuz, biber hazırladık. Her yerde dezenfektan olacak. Online menü geliştirdik. Fiyatlara zam yapmayacağız. Yüzde 50 az kapasiteyle başlarız" dedi.
HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?
Masa araları 1.5 metre, sandalye araları 60 santimetre olacak.
Çalışanlar maske takacak.
Müşteriye ateş ölçer tutulacak.
Tek kullanımlık, biber, tuz, ketçap olacak.
Tek kullanımlık ve silinebilir malzemeden menü sunulacak.
Masalarda dezenfektan, kolonya, ıslak mendil bulunacak.
Çatal, kaşık poşete girecek.
Menüler online olacak.
Temassız ve online ödeme yaygınlaşacak.
Havalandırma sistemleri yenilenecek.
Bahçelere ağırlık verilecek.
KAPANAN YERLER NERELERDİ?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri geçici olarak ertelendi.
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulduğunu belirtti.