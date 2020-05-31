A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğu! sayfamızda. A101 4 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogta temizlik malzemeleri, elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, züccaciye ürünleri, buzdolabı çeşitleri, otomobil aksesuar ürünleri, mobilya dekorasyon ürünleri ve gıda ürünleri düşük fiyatlarla satışa sunuluyor. A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
A101 4 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI
Toshiba 65UL2063DT Smart LED Televizyon 4.799 TL
HI-LEVEL 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Uydu Alıcılı LED Televizyon 1.449 TL
GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL
GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL
SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 1.999 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 579 TL
Schafer Tost Keyfi Tost Makinesi 199 TL
Arzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 169 TL
Sunny SN5MKSR04B Maharet El Mikseri 69,95 TL
Kiwi KWP 8510 Şarjlı Su Pompası 39,95 TL
Arzum OKO04-B Okka Minio Türk Kahve Makinesi 269 TL
2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 149,95 TL
Rooc Meyve Bıçağı 6'lı 11,95 TL
Plastik Ürünler 5,95 TL
Trend Uzun Saklama Kabı 5,95 TL
Erzak Kabı 3'lü 12,95 TL
Kare / Dikdörtgen Saklama Kabı 4'lü 12,95 TL
Oyuncak Basket Potası 11,95 TL
Oyuncak Şehir Kamyonları 14,95 TL
Banyo Klozet Takımı 2 Parça 24,95 TL
Silk&Blue Kız Çocuk Tayt 7,95 TL
Silk&Blue Kız / Erkek Çocuk Kısa Kollu Pijama Takımı 19,95 TL
Silk&Blue Bay Patik Çorap 4'lü 9,95 TL
Marie Claire Bayan Desenli Kaplı Sütyen 15,95 TL
Marie Claire Bayan Slip 3'lü 9,95 TL
Marie Claire Bayan Atlet - Slip Takımı 11,95 TL
Luminarc Arcopal Oval Servis Tabağı 33cm 14,50 TL
Luminarc Arcopal Pizza Tabağı 32cm 14,50 TL
Luminarc Arcopal Opal Kase 27cm 14,50 TL
Papilla Kızartma Tenceresi 34,95 TL
Cem Nero Marble Tava Seti 3'lü 49,95 TL
Paşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık Sirkelik 2'li 9,95 TL
Paşabahçe Dondurmalık 2'li 5,95 TL
Metaltex Yağ Sıçratmaz 8,50 TL
Fırın Kabı Çeşitleri 4,95 TL
Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 8,50 TL
Keramika Çift Renk Kupa 6,95 TL
Keramika Çift Renk Kase 6,95 TL
Piranha 1325 Full HD Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti 149,95 TL
Piranha Titan C Type 7795 Oto Multimedya Sistemi 499 TL
Piranha 7785 Oto Multimedya Sistemi 349 TL
Piranha 7735/7736 Oto Teyp 99,95 TL
Piranha Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası 89,95 TL
Piranha 11248 Metal Gövdeli Hava Kompresörü 79,95 TL
Piranha 6601 Led Ekranlı Park Sensörü 59,95 TL
Piranha PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi 45 TL
Piranha Araç İçi Soğutucu Fan 29,95 TL
Piranha 6106 FM Transmitter 34,95 TL
Piranha Dijital Lastik Basınç Ölçer 24,95 TL
Oto Sökülebilir Jant Boyası ve Yüzey Kaplama 24,95 TL
Piranha Lastik Tamir Kiti 450 ml 14,95 TL
Piranha Hasır Oto Minderi 34,95 TL
Piranha Oto Halı Paspas Seti 29,95 TL
Oto Koltuk Arkası Organizer 19,95 TL
Piranha Yan Cam Güneşlik Seti 2'li 8,95 TL
Piranha Oto Ön Cam Güneşlik 7,95 TL
Piranha Oto Boyun Yastığı 2'li 19,95 TL
Piranha Oto Sürgülü Kol Dayama 69,95 TL
Piranha Direksiyon Kılıfı 24,95 TL
Piranha Araç İçi Otomatik Telefon Tutacağı 9,95 TL
Piranha Araç Şarj Aleti 9,95 TL
Oto Bagaj Organizeri 17,95 TL
Piranha Oto Manyetik Telefon Tutucu 14,95 TL
Piranha Aux Ses Aktarım Kablosu 7,95 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 21,95 TL
Piranha Tek Fiyat Oto Aksesuarları 9,95 TL
A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğu!
A101 marketinin patronu kimdir?
A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır. Peki bu kadar kısa zamanda çok çabuk büyüyen a101 kimin ? Marketin sahipleri arasında en çok paya sahip olan Aydın ailesidir. Aydın ailesinin a101 dışında English Home , Aydın Örme, Susesea ,TAFF Yapı , PizzaLazza , SaloonBurger gibi markalarda sahipliği bulunmaktadır.