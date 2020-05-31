A101 marketinin patronu kimdir?

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır. Peki bu kadar kısa zamanda çok çabuk büyüyen a101 kimin ? Marketin sahipleri arasında en çok paya sahip olan Aydın ailesidir. Aydın ailesinin a101 dışında English Home , Aydın Örme, Susesea ,TAFF Yapı , PizzaLazza , SaloonBurger gibi markalarda sahipliği bulunmaktadır.