TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna, 'Dünyada bitmedikçe Türkiye'de sıfırlama olmaz' sözleriyle yanıt verdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle:

Acil durum hastanesi konsepti gerekliydi.

Sağlık ordumuzla başarıyı sağladık. Vatandaşımız salgında katılımla gereğini yapmalı.

2.dönem kontrollü sosyal hayat adını verdik. Şu dönem 3 şeyi ihmal etmememiz gerekiyor.

Maskeyi asla ihmal etmeyelim.

Sosyal mesafe önemli.

El hijyenini de ihmal etmeyen bir sürece girmiş olduk.

Salgın Avrupa'da en geç Türkiye'ye geldi. 6 haftalık sürede ilk dönem tamamlandı.

Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62'yi geçmedi.

Herkes birbirini uyarmalı. Kurallara uyulmalı.

Yeni bir dalga beklemiyorum, kurallara uyalım.

Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye'de etkisini sıfırlamak kolay olmaz. Çünkü Türkiye Avrupa ile çok yakın ilişki içinde olan ülke. Birçok noktada testler yapmak noktasında yapılması gerekenleri uyarmak noktasında bakanlık olarak çok hassas davranıyoruz.