Ücretsiz izne çıkanlar ne kadar maaş alacak? Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak?

İş yerlerinin 3 ay işçi çıkaramayacağının açıklanmasının ardından iş verenler çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmaya başlamıştı. Ücretsiz izin maaş desteği 1170 TL. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin açıldığını duyurmuştu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
Ücretsiz izin maaş desteği 1170 TL. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Haziran ayı içinde ödemelerin 8 Haziran'da başlaması bekleniyor
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkan vatandaşlar, ücretsiz izin maaş desteğinden yararlanacak.
Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
22 Nisan'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." dedi.
Ücretsiz izin maaş desteği 8 Mayıs'ta yatırılmaya başlanmıştı
Ücretsiz izin maaş desteği ilk etapta 3 ay boyunca aylık şeklinde verilecek. Fakat daha sonradan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.
ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?
Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.
Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.