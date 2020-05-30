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    • 30.05.2020 11:29
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    Takvim.com.tr yazmıştı... Kamuda ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak

    Müdürü , kronik hastalıkların raporunun devam edeceği bilgisini paylaşmıştı... Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan imzasıyla Kovid-19 ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

    O kişiler idari izinli sayılacak

    Kamu kurum ve kuruluşlarında ( ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "COVID-19 ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu Genelge ile 22 Mart'ta Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu Genelge 1 Haziran'da yürürlükten kaldırılacak.

    Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

    İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.

    Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.


    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Müdürü , dün yayınlanan haberimizde kronik hastalığı olan memurlarla ilgili son kararı kurumları vereceğini, raporlu olan memurların raporları ise devam edeceğini duyurmuştu.

    Haberler Ekonomi Takvim.com.tr yazmıştı... Kamuda 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak
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