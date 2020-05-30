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    • Ekonomi
    • 30.05.2020 11:33
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    • 30.05.2020 11:37
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    'teki lüks mekâna şoku! Kasa görevlisi bu taktikle 30 bin lirayı cebe atmış

    ’te bulunan ünlü bir de kasa görevlisi olarak çalışan kişi, satışı yapılan ürünlerin fişlerini yok ederek toplamda 30 bin lira para çaldığı ortaya çıktı. olayını fark eden işletme sahibi, kasa çalışanı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın özel haberi.

    Lüks mekânın kasa sorumlusundan inanılmaz hırsızlık taktiği! Kasayı sabote edip fişleri yok etmiş
    'te bulunan lüks bir de kasa sorumlusu olarak çalışan Rıdvan M.'nin çeşitli zamanlarda kasa sisteminden satışı yapılan bazı ürünleri silerek paralarını cebine attığı ortaya çıktı. işletme sahibi O., kasanın soyulduğunu anlayınca çalışanı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu.

    YAKALANINCA KASA FİŞLERİNİ YOK ETMİŞ
    Berna O. tarafından savcılığa verilen şikayet dilekçesinde yaşanan olayı şöyle anlatıldı: Berna O., geçtiğimiz Şubat ayında kasada çalışan Rıdvan M.'nin para çaldığından şüphelendi. Genç kadın bir süre çalışanını takip ederek gerçeği ortaya çıkarmaya çalışınca Rıdvan M. yakalandığını anlayarak önce kasayı sabote etti ardından çaldığı paraların fişlerini çöpe attı.



    (İşletme sahibi)

    30 BİN LİRAYI CEBE ATTI
    Genç işletmeci, Rıdvan M.'nin kasadan çeşitli zamanlarda toplamda 27 bin 500 bin lira parayı çaldığını, çalınan paraların ortaya çıkmaması içinde satışı yapılan ürünlerin fişlerini yok ettiğini ortaya çıkardı. Rıdvan M.'nin ayrıca bahşiş kutusunda yer alan bin 600 lirayı da diğer mesai arkadaşları ile paylaşmayarak tek başına cebine attığı ortaya çıktı. Savcılık Rıdvan M. hakkında 'Hırsızlık', 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Sistemi Engelleme veya Bozma' suçları kapsamında soruşturma başlattı.

    ATAKAN IRMAK/SABAH

    Haberler Ekonomi İstanbul Bebek'teki lüks mekâna hırsızlık şoku! Kasa görevlisi bu taktikle 30 bin lirayı cebe atmış
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