Bugün kargolar açık mı? 30 Mayıs Cumartesi kargolar çalışıyor mu?

30 Mayıs Cumartesi kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı? Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşlar hafta sonunu evde geçiriyor. Evlerinde kargo siparişi bekleyen vatandaşlar bugün kargolar açık mı sorusun yanıt arıyor. 30 Mayıs kargolar çalışıyor mu? İşte, Yurtiçi Kargo, PTT kargo, Aras Kargo, MNG Kargo'nun çalışma saatleri!
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, "Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar" kısıtlamadan muaf tutularak dağıtımlarına devam edecek. Yani sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor olacak.
Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Kısıtlamanın olduğu 30.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
- 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri vatandaşlarımızın dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.
-Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
-Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,