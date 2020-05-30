Bakan Albayrak bankalar ile ilgili, "Vatandaşımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşa destek olmasını geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizi bilmenizi isteriz." demişti. 14 banka, kredi ve kredi kartı borçlarının faizli şekilde erteleneceğini müşterilerine iletti. Ertelemelerin faizsiz olacağını sanan vatandaşlar, bankaya müracaat ettiklerinde , erteleme sonrası borçlarının arttığını, faizli erteleme yapıldığını fark etti. Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Detaylar takvim.com.tr'de
FAİZLİ ERTELEME
14 banka, kredi ve kredi kartı borçlarının faizli şekilde erteleneceğini müşterilerine iletti. Ertelemelerin faizsiz olacağını sanan vatandaşlar, bankaya müracaat ettiklerinde , erteleme sonrası borçlarının arttığını , faizli erteleme yapıldığını fark etti.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinde özel bankaların üzerine düşeni yapmadıklarını söylemiş ve bankalara çağrıda bulunmuştu.
BERAT ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA
Bakan Albayrak ise bankalar ile ilgili, ""Vatandaşımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşa destek olmasını geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizi bilmenizi isteriz." demişti.
YENİ AÇIKLAMA GELDİ
14 bankaya borcu olan vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi. Vatandaşlar, faizsiz erteleme, ertelemede faizin silinmesini bekliyordu. Ancak soru önergesine verilen cevapta, faizli ertelemeye ek olarak bazı bankaların ek masraflar çıkardığı ve müşterilerden yüksek ek ücretler talep ettiği bildirildi.
Özetle bankaların kredi borçlarını 3 aylık ertelemesinde faiz uygulaması yasal. Ancak ek başka ödemeler çıkarması doğru değil. Bu durum ile karşılaşan vatandaşların Ticaret Bakanlığı'na müracaat etmesi gerekmektedir.
DENİZBANK
DenizBank, Covid-19 salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.
ODEABANK
Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde, 30 Nisan'a kadar olan anapara/faiz/taksit ödemeleri ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleneceğini açıkladı.
TEB
- Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.
ŞEKERBANK
- Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek.
- Bireysel müşterilerin kredi kartı ve kredili mevduat hesap limitlerinde, ihtiyaç duymaları halinde kullanmalarını sağlamak üzere proaktif limit artış çalışması yapılacak.
AKBANK
Akbank "Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek." açıklamasını yaptı
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank da akşam saatlerinde koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kişi ve kurumların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara destek olmak amacıyla, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine ödemeleri için erteleme imkanı sunduğunu duyurdu.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek. Banka ayrıca, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası, ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle uygun vadeli yapılandırma sağlayacak.
HALKBANK
Halkbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı finansal istikrar önlemlerini açıkladı. 31 Mart 2020'ye kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek. Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek. Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulurken, ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.
VAKIFBANK
VakıfBank, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye kararları doğrultusunda müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza ise acil şifalar diliyoruz. VakıfBank olarak 65 yıldır toplumun her kesiminin yanında olduk. Bugün de birlik olmamız gereken zamanları yaşıyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için zor olan bu süreçte hem iş dünyasının hem de bireysel müşterilerimizin yanında olmak üzere bir destek paketi hazırladık. Bu süreçten en az hasarla çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.
İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası, ülkemizde de yayılım gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı. İş Bankası; salgında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı ve sabır, tedavi görenlere de acil şifalar diledi.
Bankanın açıkladığı destek paketinin ayrıntıları şöyle;
Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde; anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.
Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.
KOBİ'lerimizin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecektir.
Maaş anlaşmalı olsun olmasın Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.