Halkbank bireysel ihtiyaç kredisi ile vatandaşlarının yanında yer almaya devam ediyor. Uygun faizli krediler yüzleri oldukça güldürüyor. Halkbank ihtiyaç kredisini 0,96 faiz oranıyla tahsis ücreti ödeyerek ya da 0,99 faiz oranıyla kredi tahsis ücreti ödemeden kullanabilirsiniz. Halkbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi için 60 ay vadede kredi tahsis ücreti öderseniz aylık 1.158,86 TL ödeme düşmektedir. Eğer tahsis ücreti ödemek istemiyorsanız aylık 1.170,06 TL taksitle kredi kullanabilirsiniz. Dilerseniz 100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,96 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak ya da %0,99 faiz oranıyla tahsis ücreti ödemeden olarak kullanabilirsiniz.
HALKBANK 50.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ 60 AY VADE SEÇENEĞİ
Halkbank ihtiyaç kredisini 0,96 faiz oranıyla tahsis ücreti ödeyerek ya da 0,99 faiz oranıyla kredi tahsis ücreti ödemeden kullanabilirsiniz. Halkbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi için 60 ay vadede kredi tahsis ücreti öderseniz aylık 1.158,86 TL ödeme düşmektedir. Eğer tahsis ücreti ödemek istemiyorsanız aylık 1.170,06 TL taksitle kredi kullanabilirsiniz.
Tutar ve Ödeme Koşulları
Dilerseniz 100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,96 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak ya da %0,99 faiz oranıyla tahsis ücreti ödemeden olarak kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi;
Aylık eşit taksitli,
3 aya kadar ödemesiz dönemli,
Artan/Azalan taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.
Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.
Ürüne ait faiz oranı, Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Açık Hesap açtırmayı, Hayat Sigortası yaptırmayı, Bankamız Kredi Kartını talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.
(Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 15.000 TL 60 ay vadeli kredi kullanan 35 yaşında erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi 46,62 TL' dir.)
Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.
HALKBANK BAŞVURU SONUÇLARI;
İnternet ortamından ya da şube aracılığı ile başvurularını tamamlayan vatandaşlar başvurunun olumlu olup olmadığını kendilerine gelecek olan SMS ile anlayabilecekler. Müşteriler şubeye gitmeden kendi hesaplarına parayı aktarabilecekler. Bir çok vatandaş başvuru sonucunun kendilerine gelmediğini aktarmaktalar. Cumartesi ve pazar kredi değerlendirilmesi yapılmadığından önümüzdeki hafta içinde başvuru sonuçlarınız gelebilir.
İNTERNET ŞUBEDEN NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?
Başvuru ekranı, bireysel kredisi başvurusu butonu, kredi türüne tüketici kredi alt türüne ise bireysel temel ihtiyaç destek kredisi girilerek başvuru tamamlanacak.
MOBİL ŞUBEDEN NASIl BAŞVURU YAPABİLİRİM?
Mobil uygulamaya giriş yapılarak, başvuru kredi başvurusu ekranından kredi türüne bireysel kredi tüketici kredisi bireysel ihtiyaç destek kredisi girilerek başvurular tamamlanabilecek.
HALKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI NEDİR?
Müşteri hizmetleri numarası 0850 222 0400 Halkbank Dialog numarasını sesli yanıt sistemi ile başvuru ve sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.