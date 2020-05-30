Tutar ve Ödeme Koşulları

Dilerseniz 100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,96 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak ya da %0,99 faiz oranıyla tahsis ücreti ödemeden olarak kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

3 aya kadar ödemesiz dönemli,

Artan/Azalan taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.

Ürüne ait faiz oranı, Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Açık Hesap açtırmayı, Hayat Sigortası yaptırmayı, Bankamız Kredi Kartını talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.

(Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 15.000 TL 60 ay vadeli kredi kullanan 35 yaşında erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi 46,62 TL' dir.)

Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.