Kamuda normalleşme takvimi belli oldu! Kamuda idari izin ne zaman bitecek?

Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor.

KAMUDA İDARİ İZİN NE ZAMAN BİTECEK?

Kamuda idari izin sürecinin hangi tarihte biteceği konusunda da resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar belli olduğunda takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.