Kredi kartı harcamalarında nelere dikkat edilmeli? Hangi önlemler alınmalı?

İşte kartı olanların dikkat etmesi gerekenler...

* Ödeyebileceğinizden fazla harcama yapmayın

* Asgari tutarın mutlaka daha fazlasını mümkünse borcun tamamını ödeyin

* Gelen Ekstreyi dikkatlice inceleyin, hatalı alışveriş olmasın

* Kartınızdan nakit çekmeyin

* Bir karttan çekilen parayla diğer kartı ödemeye kalkmayın

* Hem taksitle ürün alıp hem de asgari ödeme yaparsanız aldığınız malın fiyatı iki katını geçer unutmayın

* Bankaya değil eşe dosta borçlanın



* İdari takipteyseniz bankanızdan kaçmayın mutlaka konuşun



*Kart borcunuzu düşük faizli tüketici kredisi alarak kapatabilirsiniz

* Hakkınızda icra takibi başlamışsa yüksek faizlere itiraz edin. Bir hukukçudan destek alabilirsiniz



* Fazla kart fazla sorun demektir. Tek bir kart en fazla iki kart taşıyın. Her ikisinin toplam limiti gelirinizi aşmasın

Kredi Kartı Limit Düşürme İçin Yapılması Gerekenler

Bankalardan gelen limit artırma teklifleri başlarda cazip gelse de, bilinçli olarak yapılmayan kredi kartı harcamaları ciddi borçlanmaya neden olabilir. Katlanarak daha da büyüyen ve ödenmeyen borçlar ise kişileri ekonomik olarak çöküntüye uğratmaktadır. Yine zamanında ödenmeyen kredi kartı borçları, daha sonra gerçekleştirilecek kredi taleplerinin sonucunu da direkt olarak etkilemektedir. Bu nedenle kredi kartı kullanırken limitinin sıkıntıya neden olmayacak düzeyde olmasına özen gösterilmelidir. Eğer limit, ödenebilecek miktarın üzerindeyse düşürülebilir. Limit düşürme için yapılması gerekenler ise oldukça basittir. İşte kredi kartınızın limitini düşürmek için yapmanız gerekenler…