



Söz konusu günde motorin satışı 62,7 milyon litre seviyesinde gerçekleşirken, benzin satışı ise 11 milyon litre oldu.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise motorin satışları 6 milyon, benzin satışı ise 1 milyon litreye kadar geriledi. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde motorin satışları 10 milyon litre civarında kalırken, benzin satışları 1,3 milyon litre seviyesinde seyretti.

Böylece, Ramazan Bayramı'nda motorin satışlarındaki düşüş ortalama satışlara göre yüzde 83 azalırken, benzin satışlarındaki düşüş yüzde 90'ı buldu.