Her hafta yayınlanan BİM market aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. BİM 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu bugün birçok vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarın yani cuma günü züccaciyeden ev eşyalarına oyuncak bisiklete birçok üründe büyük indirim olacak. Koronavirüs nedeniyle BİM ürünleri çarşamba gününden itibaren raflarda yerini almıştı. Peki 29 Mayıs aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu bugün birçok vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarın yani Cuma günü züccaciyeden ev eşyalarına oyuncak bisiklete birçok üründe büyük indirim olacak. Peki 29 Mayıs aktüel ürünler listesinde neler var? Detayları takvim.com.tr'de