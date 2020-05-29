Her hafta yayınlanan BİM market aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. BİM 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu bugün birçok vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarın yani cuma günü züccaciyeden ev eşyalarına oyuncak bisiklete birçok üründe büyük indirim olacak. Koronavirüs nedeniyle BİM ürünleri çarşamba gününden itibaren raflarda yerini almıştı. Peki 29 Mayıs aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu bugün birçok vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarın yani Cuma günü züccaciyeden ev eşyalarına oyuncak bisiklete birçok üründe büyük indirim olacak. Peki 29 Mayıs aktüel ürünler listesinde neler var? Detayları takvim.com.tr'de
BİM 29 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU
Bim'in marketler zincirinin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu.
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78
Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39
Abdulrahman El Khereiji 7.590.000 % 2,50
Firdevs Çizmeci 3.499.980 % 1,15
Fatma Fitnat Topbaş 3.036.000 % 1,00
Ahmed Hamdi Topbaş 1.600.000 % 0,53
Ahmet Hamdi Topbaş 520.000 % 0,17
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi Topbaş 360.000 % 0,12
İbrahim Halit Çizmeci 20 % 0,00
Diğer (Halka Açık) 213.617.008 % 70,36
Toplam 303.600.000 % 100
BİM'in sermayesinin yüzde 26.49'una sahip olan Mustafa Latif Topbaş, 2009 yılında Forbes'in "en zengin 100 Türk" listesinde 25. sıraya yükseldi.
Mustafa Topbaş ayrıca Bahar Su, Sakarya, Natura, Karma ve Link Gıda, Seher Gıda, Link Gıda ile Cola-Turca'nın da ortakları arasındadır.