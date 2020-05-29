Gözler oradaydı! Gıda yardımı başvuru şartları ve başvuru numaraları kaç? Gıda erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır?

GIDA YARDIMI İÇİN NELER GEREKLİDİR?

Erzak yardımı her aileye verilmez. Durumu kötü olan ailelere verilir. Erzak yardımı alabilmenin kuralları belediyeler tarafından belirlenmiştir. Erzak yardımı alabilmek için en büyük şart, belli ir gelirin altında gelir sahibi olabilmektir. Bunun için belediyelerin verdiği fakirlik belgesinden almanız gerekiyor. Bu belgeyi alan aileleri, ilgili belediye ekipleri incelemeye geliyor. Bu ekipler onay verdikleri taktirde aile erzak yardımı alabiliyor.

Başvurular sırasında başvuru sahiplerinden bazı belgeleri edinmeleri istenmektedir. Aşağıdaki kısımda sıralanmış olan belgelerin başvuru sahipleri tarafından elde edilmiş olması gerekmektedir.

Başvuru sahibine ait, üzerinde T.C kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

Erzak yardımı alabilmek için kurum tarafından temin edilen dilekçe örneği,

Doldurulması gereken erzak yardımı başvuru talep formu,

İşsizlik sigortası, mal beyanı ve gelir durumunun tespiti için gerekli belgeler

Muhtarlıklardan alınacak olan muhtaçlık belgesi