Gözler oradaydı! Gıda yardımı başvuru şartları ve başvuru numaraları kaç? Gıda erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak ihtiyacı olan kişileri belli başlı yardımlar yapılmaktadır. Peki 2020 senesinde ihtiyacı olanlara erzak yardımı için nereye başvurulur, nasıl alınır? İşte erzak yardımı başvuru şartları ve işlemleri hakkındaki ayrıntıların hepsi… Erzak yardımı alabilmek için en büyük şart, belli bir gelirin altında gelir sahibi olabilmektir. Bunun için belediyelerin verdiği fakirlik belgesinden almanız gerekiyor. Bu belgeyi alan aileleri, ilgili belediye ekipleri incelemeye geliyor. Bu ekipler onay verdikleri taktirde aile erzak yardımı alabiliyor. Peki gıda yardımı başvuru şartları ve başvuru numaraları kaç? Detaylar takvim.com.tr'de
GIDA YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
Gıda yardımı, devletimiz tarafından tespit edilen gerçek ihtiyaç sahiplerine verilmektedir. Bu araştırmalar sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen: Muhtaçlar, Öğrenciler, Kimsesiz olan kişiler, Aş evleri, Hayır kurumları erzak yardımı alabilmektedir.
GIDA YARDIMI BAŞVURU NUMARALARI KAÇ?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tip koronavirüs (Covid-9) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yaşayan 65 yaş üstündeki durumu iyi olmayanların 112, 115 ve 156'yı arayıp yardım isteyebileceğini dile getirdi.
Vali Yerlikaya açıklamasında vefa gıda yardım kolilerinin her hafta 50 bin adrese dağıtılacağını duyurarak hayırseverlere teşekkür etti. Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; ''Yaklaşık 73 bin çağrı aldık ve 65 binin biraz üzerinde büyüklerimizin talimatlarını yerine getirdik. Aradaki diğer rakam da 7-8 bin civarında rakam da bilgi edinmek için sunduğu husustu. Bu sokağa çıkma yasağı onlarla devam ettiği müddetçe bu hizmet devam edecek.'
GIDA YARDIMINI KİMLER YAPMAKTADIR?
Ülkemizde birçok yardımlaşma kuruluşu mevcuttur. Gıda yardımı yapan kurumlar arasında devletimizin kurumları, il ve ilçe belediye başkanlıkları, çeşitli vakıflar ve denekler ve diğer kurumlardır. Bu yardımlardan faydalanmak için öncelikle başvuru yapmanız gerekmektedir. Yardımlar ailenin sayısına göre değişmektedir. Gıda yardımı ile birlikte: Gıda ürünleri, Temel temizlik ürünleri, Bebek ve çocuk ürünleri bulunmaktadır.
ERZAK YARDIMI HESAPLAMA
Erzak yapılan bir ailenin en az 4 kişiden oluştuğu hesaba katılır. Ancak bir ailede daha fazla birey varsa gıda yardımı hesaplaması değişir. Genel olarak 4 kişilik bir aile için hesaplanan erzak yardımı, kutu veya poşet içerisinde teslim edilmektedir. Aylık ihtiyaca göre verilmektedir. Erzak yardımının içeriğinde kuru besinler bulunmaktadır. Bu yardımı alabilmek için ailelere gelir testi yapılmaktadır.
GIDA YARDIMI İÇİN NELER GEREKLİDİR?
Erzak yardımı her aileye verilmez. Durumu kötü olan ailelere verilir. Erzak yardımı alabilmenin kuralları belediyeler tarafından belirlenmiştir. Erzak yardımı alabilmek için en büyük şart, belli ir gelirin altında gelir sahibi olabilmektir. Bunun için belediyelerin verdiği fakirlik belgesinden almanız gerekiyor. Bu belgeyi alan aileleri, ilgili belediye ekipleri incelemeye geliyor. Bu ekipler onay verdikleri taktirde aile erzak yardımı alabiliyor.
Başvurular sırasında başvuru sahiplerinden bazı belgeleri edinmeleri istenmektedir. Aşağıdaki kısımda sıralanmış olan belgelerin başvuru sahipleri tarafından elde edilmiş olması gerekmektedir.
Başvuru sahibine ait, üzerinde T.C kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
Erzak yardımı alabilmek için kurum tarafından temin edilen dilekçe örneği,
Doldurulması gereken erzak yardımı başvuru talep formu,
İşsizlik sigortası, mal beyanı ve gelir durumunun tespiti için gerekli belgeler
Muhtarlıklardan alınacak olan muhtaçlık belgesi
GIDA YARDIMI NE ZAMAN YAPILIR?
Devlet tarafından yapılan erzak yardımları 4 kişilik çekirdek bir ailenin temel ihtiyaçlarını ve tüketim değerlerini karşılamak üzere belirlenmiş aralıklarla yapılır. Ayrıca aile fert sayısının artması gibi durumlarda ihtiyaca yönelik hesaplamalar yeniden yapılır ve buna göre yardım yapılmaktadır. Yardımlar genellikle kış aylarında yapılmaktadır. Ancak Ramazan ayı boyunca devamlı olarak yardımlar yapılmaya devam etmektedir.
Erzak yardımının sorgulanabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-devlet sistemi üzerinden Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfası kullanılabilmektedir. Aşağıdaki kısımda bu sayfanın intenet adresi yer almaktadır.
https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama
Bu bilgilerin sorgulanabilmesi için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Kimlik doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi sonrasında giriş yapılması gerekmektedir. Başarılı bir şekilde giriş yapılması ardından açılan sayfa üzerinden talep edilen bilgilerin doldurulması sorgulamanın yapılması için yeterli olmaktadır. Bu sayfa üzerinden yalnızca erzak yardımı değil diğer yardımlar için de sorgulama yapılabilmektedir.