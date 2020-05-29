Yüzde 4'ten 10'a! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak? SSK Bağ-Kur emeklisi kaç TL alacak?

Emekliler Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Emekliler aynı zamanda ek ödemede bir artış olup olmayacağı konusundaki detayları ve son rakamları öğrenmek istiyor. Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerin, 650 bininin aylık geliri de bin 500 liraya yükseltildi. Peki, emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak? SSK Bağ-Kur emeklisi kaç TL alacak? İşte detaylar...

ZAM FORMÜLÜ

Öneri kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kazancı yükselecek.