Emlak vergisi ödemesine dair bilgiler, henüz ödemelerini tamamlamamış olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgınından dolayı dışarı çıkmadan, internet üzerinden emlak vergisinin nasıl ödendiği merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar "Emlak vergisi son gün ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, emlak vergisi ödemeleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ödeme işlemlerine dair merak edilen bilgiler...

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. Belediyelerin internet siteleri üzerinden online ödenebilir. Son bir alternatif de verginin posta çeki ile ödenmesidir.