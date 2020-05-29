Emlak vergisi ödemesine dair bilgiler, henüz ödemelerini tamamlamamış olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgınından dolayı dışarı çıkmadan, internet üzerinden emlak vergisinin nasıl ödendiği merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar "Emlak vergisi son gün ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, emlak vergisi ödemeleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ödeme işlemlerine dair merak edilen bilgiler...
EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. Belediyelerin internet siteleri üzerinden online ödenebilir. Son bir alternatif de verginin posta çeki ile ödenmesidir.
EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Emlak vergisi iki eşit taksitte ödeniyor, birinci taksitin Mayıs, ikinci taksitin Kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle Mayıs başında birinci taksit ödeme süresi başladı. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanacak.
Ödenmesi gereken emlak vergisinin yüzde 10'u oranında hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı da emlak vergisi taksitleri ile birlikte ödeniyor.
Keza, işyerlerine ait çevre temizlik vergisinin de emlak vergisi taksit süreleri içinde ödenmesi zorunlu. Konutlara ait çevre temizlik vergisinin tahsil şekli ise farklı, bu vergiler su faturalarına ilave edilmek suretiyle tahsil ediliyor. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacağını bu vesileyle belirtelim.
Belediyeler, ödenmesi gereken emlak vergisi miktarlarını bildirmedikleri için vatandaşlara tavsiyemiz, ödenmesi gereken vergiyi belediyeden öğrenip kontrol etmeleri, sonra vergiyi ödemeleridir. 2019'da vergi ödemiş olanlar bunu yüzde 11,29 artırarak ( yani 2019 yılı vergisini 1,1129 katsayısı ile çarparak) bu kontrolü kolayca yapabilirler.
KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMİYOR?
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler. gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.
HER KONUT İÇİN GEÇERLİ Mİ?
Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.
AYNI EV İKİ KİŞİYE AİTSE KİM VERGİ ÖDÜYOR?
200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar
YURTDIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR VERGİ ÖDÜYOR MU?
Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Yurtdışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.
KONUTTA OTURMA ŞARTI VAR MI?
Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.
DUL YETİM MAAŞI ALANLAR VERGİ ÖDER Mİ?
Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.
MÜRACAAT ETMEK GEREKİYOR MU?
Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor.
BU GÜNE KADAR ÖDENEN VERGİLER NE OLACAK?
Evet, 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.