Vadeli TL mevduat kazancımdan ne kadar stopaj kesintisi yapılır?

Vadeli TL mevduatta stopaj oranı yüzde 15 olarak uygulanmaktadır fakat bu oran vade uzadıkça kademeli olarak düşmektedir. İlgili kanuna göre vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, bir yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 10 olarak tahsil edilmektedir. Vadesinden önce bankaların onayı ile çekilen vadeli mevduata vadesiz mevduat faiz oranı uygulanmaktadır.

Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizlerden ne kadar stopaj kesintisi yapılır?

Vadeli döviz (USD, EUR, GBP vs.) mevduatta stopaj oranı yüzde 18 olarak uygulanmaktadır fakat bu oran vade uzadıkça kademeli olarak düşmektedir. İlgili kanuna göre vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 18, bir yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 13 olarak tahsil edilmektedir.