4/D'li taşeron işçi ve kadroya geçen işçiler ek ödeme alacak mı? Taşerona 13 günlük tediye ödemesi kaç TL?

Ocak ayında ödenmesi beklenen ilk taksit tutarı, asgari ücretli bir işçi için 913 TL olacak. İlave tediye doğrudan günlük ücret üzerinden hesaplandığı için ücreti yüksek olan kamu işçisinin tediyesi de yüksek oluyor. İlave tediye ödemeleri hukuki olarak esas ücrete munzam ödemedir. Dolayısıyla haciz edilmesi de mümkün değildir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle borcu olan işçiye yapılan ilave tediye ödemesine haciz konulamaz. İlave tediye ödemeleri SGK primine tabi. Yani ilave tediyeden SGK primi kesiliyor. Bu çerçevede ödemeden yüzde 15 oranında sigorta primi ve tediyenin ödendiği tarihte işçinin bulunduğu vergi dilimine göre gelir vergisi kesintisi yapılıyor. İşçinin vergi dilimine göre, ilave tediyeden yapılacak gelir vergisi kesintisi farklılaşıyor. Ayrıca ilave tediye ödemesi damga vergisine de tabi olduğu için ilave tediyeden damga vergisi de kesiliyor.