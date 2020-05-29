İşsizlik maaşı ne zaman yatırılacak sorusunun yanıtı Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte merak ediliyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödeme olan işsizlik maaşı alan binlerce vatandaş maaşların ödeneceği tarih hakkında araştırma yaparak tarihi öğrenmek istiyor. Peki, işsizlik maaşı ne zaman ödeniyor? İşsizlik maaşı ayın kaçında ve nereden alınır? İşte konu hakkında bilgiler...

İŞSİZLİK MAAŞI AYIN KAÇINDA VE NEREDEN ÖDENİYOR?

İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.