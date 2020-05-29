İşsizlik maaşı ne zaman yatırılacak sorusunun yanıtı Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte merak ediliyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödeme olan işsizlik maaşı alan binlerce vatandaş maaşların ödeneceği tarih hakkında araştırma yaparak tarihi öğrenmek istiyor. Peki, işsizlik maaşı ne zaman ödeniyor? İşsizlik maaşı ayın kaçında ve nereden alınır? İşte konu hakkında bilgiler...
İŞSİZLİK MAAŞI AYIN KAÇINDA VE NEREDEN ÖDENİYOR?
İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER
İşsizlik Ödeneği
Genel Sağlık Sigortası Primleri
Yeni bir iş bulma
Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN SÜRESİ
hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MİKTARI
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
2020 YILI İÇİN AYLIK İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESABI
|
|
Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması
|
Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı
|
Damga Vergisi
|
Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
|
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan
|
2.943,00
|
1.177,20
|
8,93
|
1.168,27
|
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan
|
3.500,00
|
1.400,00
|
10,63
|
1.389,37
|
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan
|
6.000,00
|
2.354,40 (*)
|
17,87
|
2.336,53
|
(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL'dir.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YAPILAN KESİNTİLER
İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN ÖDENMESİ
İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.