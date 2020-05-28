Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Seyahat yasağı hangi illerde var? Şehirler arası yasak bitti mi?

KABİNE TOPLANTISINDA YENİ KARARLAR ALINACAK

Kabine toplantısında bu haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanması ya da uygulanmaması yönünde alınacak kararlar, yaz ve güz dönemine gidişte normalleşme adımları gibi konular, ayrıca dış politika ve diğer gündem maddeleri masada olacak.

Haziran ayı itibarıyla hangi normalleşme adımları atılacağı, bu haftasonu sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası giriş çıkış yasağı uygulanıp uygulanmayacağı gibi birçok konu olacak.