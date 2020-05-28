Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Seyahat yasağı hangi illerde var? Şehirler arası yasak bitti mi?

Seyahat yasağı hangi illerde var? Şehirler arası yasak bitti mi? Seyahat yasağı kalkan iller hangileri sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Seyahat yasaklarının kalkıp kalkmayacağı gündeme oturdu. Kovid-19 salgınının önlenmesi amacıyla ilk olarak 31 ilde başlatılan seyahat yasakları, normalleşmeyle birlikte kademeli olarak 15 ile düşürülmüştü. Bu yasakların tamamen kaldırılması beklenirken, şehirler arası yasak bitti mi sorusuna da yanıt aranıyor. Seyahat yasağı kalkan iller hangileri sorusuna yanıt aranıyor. İşte, kabine toplantısından çıkan kararlar!
ŞEHİRLER ARASI YASAK BİTTİ Mİ?
Seyahat yasağı kalkan iller hangileri sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam ediliyor.
SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre; Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.
KABİNE TOPLANTISINDA YENİ KARARLAR ALINACAK
Kabine toplantısında bu haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanması ya da uygulanmaması yönünde alınacak kararlar, yaz ve güz dönemine gidişte normalleşme adımları gibi konular, ayrıca dış politika ve diğer gündem maddeleri masada olacak.
Haziran ayı itibarıyla hangi normalleşme adımları atılacağı, bu haftasonu sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası giriş çıkış yasağı uygulanıp uygulanmayacağı gibi birçok konu olacak.
SEYAHAT YASAĞI GENELGESİ
Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00'a kadar geçici süreyle durdurulacak.
Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınını yönetebilmek için sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi. Bunun sağlanmadığı takdirde virüsün yayılımı hızlanacağı, buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısının artacağı, bu durumun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı belirtildi.