Son dakika: BIST100 günü yüzde 0.39 artışla 105 bin 359 puanda kapandı! Dolar 6.81 lirada





Bu tutarın 17.3 milyar doları anapara, 5 milyar doları faizden oluştu. Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 37.8 milyar dolar oldu ve bu tutarın 17.2 milyar doları bir ay vadeliydi.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor.



Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7.4 azalarak 30.2 milyar dolara geriledi.