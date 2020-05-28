



Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 azalarak verinin açıklanmaya başladığı Ocak 2001'den bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

Bekleyen konut satışları bu dönemde aylık yüzde 21,8 azaldı. Mart ayından bu yana düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda yüzde 15 azalması yönündeydi.



