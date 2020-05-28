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    • Ekonomi
    • 28.05.2020 19:51
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    • 28.05.2020 19:51
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    'da BIST 100 endeksi, 28 Mayıs'ı yüzde 0,39 değer kazancıyla 105.359,76 puandan tamamladı ve 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Karel Elektronik 15,42 16,65 -7,39
    Tat Gıda 8,98 9,50 -5,47
    Alkim Kimya 11,99 12,50 -4,08
    Netaş Telekomünikasyon 14,91 15,54 -4,05
    Selçuk Ecza Deposu 8,48 8,83 -3,96
    Net Holding 2,25 2,33 -3,43
    Çelebi 89,60 92,60 -3,24
    Bizim Mağazaları 13,49 13,90 -2,95
    Kerevitaş Gıda 3,97 4,09 -2,93
    Anadolu Hayat Emeklilik 6,48 6,67 -2,85
    Reysaş GMYO 4,86 5,00 -2,80
    İş Finansal Kiralama 3,89 4,00 -2,75
    Brisa 10,90 11,20 -2,68
    Hektaş 14,81 15,20 -2,57
    Enerjisa Enerji 7,90 8,09 -2,35
    Anadolu Efes 18,40 18,84 -2,34
    Şok Marketler 11,93 12,21 -2,29
    Aksa Enerji 4,52 4,62 -2,16
    Logo Yazılım 76,15 77,80 -2,12
    Migros Ticaret 33,52 34,24 -2,10

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 28 Mayıs BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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