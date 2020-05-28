Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karel Elektronik 15,42 16,65 -7,39 Tat Gıda 8,98 9,50 -5,47 Alkim Kimya 11,99 12,50 -4,08 Netaş Telekomünikasyon 14,91 15,54 -4,05 Selçuk Ecza Deposu 8,48 8,83 -3,96 Net Holding 2,25 2,33 -3,43 Çelebi 89,60 92,60 -3,24 Bizim Mağazaları 13,49 13,90 -2,95 Kerevitaş Gıda 3,97 4,09 -2,93 Anadolu Hayat Emeklilik 6,48 6,67 -2,85 Reysaş GMYO 4,86 5,00 -2,80 İş Finansal Kiralama 3,89 4,00 -2,75 Brisa 10,90 11,20 -2,68 Hektaş 14,81 15,20 -2,57 Enerjisa Enerji 7,90 8,09 -2,35 Anadolu Efes 18,40 18,84 -2,34 Şok Marketler 11,93 12,21 -2,29 Aksa Enerji 4,52 4,62 -2,16 Logo Yazılım 76,15 77,80 -2,12 Migros Ticaret 33,52 34,24 -2,10