Çeyrek ve gram altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere altın fiyatlarındaki dalgalı seyir bir süredir devam ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 377,60 liradan tamamladı. Peki, 28 Mayıs anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|370,70
|370,90
|377,40
|377,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.443,00
|2.464,00
|2.487,00
|2.508,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|338,00
|342,00
|344,00
|348,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.387,00
|2.407,00
|2.430,00
|2.450,00
|Yarım Ziynet
|1.194,00
|1.204,00
|1.215,00
|1.225,00
|Çeyrek Ziynet
|597,00
|602,00
|608,00
|613,00
ALTININ KİLOGRAMI 377 BİN 950 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 369 bin 506 lira, en yüksek 377 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,57 artışla 377 bin 950 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 604 milyon 875 bin 157,52 lira, işlem miktarı ise 1.641,84 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 614 milyon 278 bin 100,92 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 377,60 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 613,00 lira, Cumhuriyet altını 2.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 377,60 liradan işlem gördü.
TARİHİ KAPALIÇARŞI 1 HAZİRANI BEKLİYOR
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 martta ziyaretçi girişine tamamen kapatılan tarihi Kapalıçarşı'da 1 haziranda tekrar açılıyor. Dükkan sahipleri açılış öncesi son hazırlıklarını yaptığı çarşının giriş ve çıkış saatlerinde de değişikliğe gidildiği öğrenildi.
Tarihi Kapalıçarşı 1 haziranda kontrollü olarak eski günlerine dönüyor. Koronavirüs sebebiyle 24 martta ziyaretçi girişine kapatılan tarihi çarşıda dükkan sahipleri işyerlerinde son hazırlıklarını yapıyor. Söz konusu çalışmalar hakkında açıklama yapan Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, kontrollü bir şekilde Kapalıçarşı'nın eski günlerini göreceğini belirterek, "Bu süre zarfında dezenfekte işlemleri de devam ediyor. Kapalıçarşı'da camlar açık olacak. Tarihi çarşının yapısından dolayı çarşı doğal yoldan bir havalanacak." dedi.
"HAZİRAN AYININ ORTASINDAN SONRA TURİZM SEKTÖRÜNÜN HAREKETLENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Çarşının kapalı olduğu süre zarfında sürekli dezenfekte ve temizlik işlemlerinin sürdüğünü belirten Kurtulmuş, "Son derece dikkat edilerek bu çalışmaları gerçekleştirdik. Maske ve sosyal mesafeye dikkat edilerek faaliyete başlayacağız. Çarşının içinde sosyal mesafe uyarıları bulunuyor. Kapı girişlerinde sıkı önlemler alacağız. Kiracıların bakanlık müdahalesiyle üç ay öteleme ve altı ay kira alımı şeklinde düzenleme oldu. Bu süreçte ekonomik olarak bir kayıp söz konusu olmuştur. Haziran ayının ortasından sonra turizm sektörünün hareketleneceğini düşünüyorum. Bu süreçte turistlerin tekrar ülkemizi ziyaret edeceğimize inanıyorum. Kapalıçarşı'nın aylık ziyaretçi sayısı 3,5 milyon kişi. Geçen sene yıllık 42 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmıştı. Bu sene 43 milyon ziyaretçi hedefimiz vardı. Tekrar aynı sayılara ulaşacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.
ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
Çalışma saatlerinin 10.00 ile 16.00 saatleri arası olacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Pazar günleri zaten kapalıyız. Haftasonu kısıtlama olmadığı takdirde cumartesi günleri de açık olacağız" ifadelerini kullandı.