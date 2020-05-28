Çeyrek ve gram altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere altın fiyatlarındaki dalgalı seyir bir süredir devam ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 377,60 liradan tamamladı. Peki, 28 Mayıs anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: