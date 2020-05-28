Kafeler, kıraathaneler, çay bahçeleri ve restoranlar ne zaman açılacak? O tarihler netlik kazandı!

Kafeler, kıraathaneler, çay bahçeleri ve restoranlar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Video konferans ile 9'uncu kez gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Böylece kafeler, kıraathaneler, çay bahçeleri ve restoranların ne zaman açıklanacağı tarih belli oldu.
KAFELER, KIRAATHANELER, ÇAY BAHÇELERİ VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Önümüzdeki pazartesi, yani 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.
ALINAN KARARLAR
Restoranlar 1 Haziran'dan itibaren açılacak.
Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kalkmıştır.
İdari izinde bulunan kamu personeli 1 Haziran ile normal mesaiye başlayacak.
Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalığı olan kamu personelinin durumu incelenecek.
65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.
3 kavram çok önemli: maske mesafe ve temizlik.
20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.
Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.
Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.
Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.