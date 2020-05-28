Kafeler, kıraathaneler, çay bahçeleri ve restoranlar ne zaman açılacak? O tarihler netlik kazandı!

Kafeler, kıraathaneler, çay bahçeleri ve restoranlar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Video konferans ile 9'uncu kez gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Böylece kafeler, kıraathaneler, çay bahçeleri ve restoranların ne zaman açıklanacağı tarih belli oldu.

KAFELER, KIRAATHANELER, ÇAY BAHÇELERİ VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Önümüzdeki pazartesi, yani 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.