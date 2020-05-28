Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Mayıs'ı yüzde 0,39 değer kazancıyla 105.359,76 puandan tamamladı ve 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,67
|1,52
|9,87
|İpek Doğal Enerji
|15,48
|14,35
|7,87
|Gübre Fabrikaları
|21,42
|19,97
|7,26
|Koç Holding
|16,66
|15,70
|6,11
|MLP Sağlık
|17,00
|16,28
|4,42
|Mavi Giyim
|43,30
|41,48
|4,39
|Zorlu Enerji
|1,44
|1,38
|4,35
|Sasa Polyester
|10,48
|10,09
|3,87
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,78
|22,04
|3,36
|Türk Hava Yolları
|12,68
|12,33
|2,84
|Tüpraş
|85,50
|83,90
|1,91
|Garanti Bankası
|7,78
|7,64
|1,83
|Koza Altın
|74,80
|73,60
|1,63
|Ford Otosan
|64,05
|63,05
|1,59
|Koza Madencilik
|12,58
|12,39
|1,53
|Arçelik
|16,62
|16,37
|1,53
|Vakıflar Bankası
|4,66
|4,59
|1,53
|Deva Holding
|18,89
|18,61
|1,50
|İş Bankası (C)
|4,94
|4,87
|1,44
|Akbank
|5,66
|5,60
|1,07