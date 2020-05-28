Uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt içi yurt dışı uçuşlar ne zaman başlar?

Yurt içi yurt dış uçuşlar ne zaman başlar? Uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Pegasus uçuş tarihleri seyahat etmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Seyahat yasaklarının kaldırılması beklenirken, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahati yapmak isteyen vatandaşlar uçuşlar ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. THY'den de konuyla ilgili bilgilendirme geldi. Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' (HES) projesi kapsamında hayata geçirdiği HES kodu ile sağlanacak. 10 ya da 12 haneli bu kod ile sağlıklı ve güvenli bir uçuş ortamı sağlanacak.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.