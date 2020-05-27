BİM 27 Mayıs aktüel kataloğu ürünleriyle yarın hangi indirimlerin olacağı merak konusu oldu. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazenin olduğu kataloğda birbirinden farklı ve uygun indirimler bulunuyor. Normalde salı günleri satışa sunulan BİM aktüel kataloğu bu hafta çarşamba günü satışa sunulacak. Peki, bu hafta hangi ürünlerde indirim var? İşte BİM 27 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri ve haftanın indirimleri takvim.com.tr'de sizlerle
BİM 27 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Linksmart Acrobat USB Led 14,90 TL.
PoloSmart 30000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 119 TL.
FreeSound Bluetooth Speaker 49,90 TL.
SJCAM 4K-Wifi Air Aksiyon Kamerası 349 TL.
HP Wireless Mouse 59,90 TL.
Dijitsu 55″ UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Led TV 2299 TL.
TWS Bluetooth Kulaklık 75 TL.
Karaoke Hoparlör 99,90 TL.
Kumtel Set Üstü Ocak 299 TL.
Fakir Blender Robot Seti 199 TL.
Altus Baskül 49,90 TL.
KL PRO Akülü Vidalama Seti 119 TL.
Işıklı Şarj Kablosu çeşitleri 9,95 TL.
NorthPacific Otomatik Çadır 139 TL.
Intex kamping Şişme Mat 79,90 TL.
Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi 59,90 TL.
Kafa Lambası 39,90 TL.
Alüminyum Kamp Matı 19,90 TL.
Moblyon Kampçı Masası 49,90 TL.
Askılı Karabina 9,95 TL.
Kampçı Baltası 39,90 TL.
Omuz askılı Spor Çanta 28,90 TL.
Katlanır kampçı Kazma Kürek 39,90 TL.
Çakmak Taşlı Kamp Bıçağı 59,90 TL.
Dynamic Sivrisinek Uzaklaştırıcı Bileklik 49,90 TL.
Dynamic Silikon Katlanabilir Kancalı Matara 29,90 TL.
Mounty 26 Jant 21 Vites Bisiklet 459 TL.
Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 149 TL.
Pilsan 3 Tekerlekli İlk Bisikletim 49,90 TL.
Rookie Scooter 249 TL.
Manyetik Tabla Alfabe Seti 12,90 TL.
Mini Oyun Hamuru Seti 5,95 TL.
Barbie Kek ve Pizza Oyun Seti 24,90 TL.
Koparmalı Boyama Kitabı çeşitleri 4,50 TL.
Yaşasın Okuyabiliyorum Serisi Kitaplar 1 TL.
Çocuk Işıklı Terlik 17,90 TL.
Kız Erkek Çocuk Aqua Ayakkabı 17,90 TL.
Kız Erkek Çocuk Lisanslı Tshirt 11,90 TL.
Ortopedik Yastık 27,50 TL.
Lüks Şark Kilim 18,90 TL.
6 parçadan oluşan Bavul Organizer 19,90 TL.
Ayakkabı Hurcu 9,95 TL.
Çekmece Düzenleyici 7,95 TL.
Çok Amaçlı Büyük Kutu 16,90 TL.
Farklı renk ve desenlerde Sofra Bezi 6,50 TL.
Farklı renk seçeneklerine sahip Hazneli Rende 4,95 TL.
Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanozlar 17,50 TL.
Farklı renklerde Kare Süzgeç Seti 9,95 TL.
Farklı renk seçeneklerinde 3'lü Contalı Dikdörtgen Saklama Kabı 13,90 TL.
Lav Kilitli Saklama Kabı 7,50 TL.
Rakle 3'lü Ayaklı Dondurmalık 18,50 TL.
Altlıklı Kaşıklık 4,95 TL.
Şekilli Krep Tava 12,50 TL.
BİM 27 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU
MARKETLER BUGÜN AÇIK MI?
Bu gece saat 24.00'ten itibaren sonra sokağa çıkma kısıtlaması sona erecek. Marketler bugün sabahtan itibaren hizmet vermeye devam edecek.
MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle birlikte marketlerin çalışma saatleri değişti.
BİM KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.