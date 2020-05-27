BİM 27 Mayıs aktüel kataloğu ürünleriyle yarın hangi indirimlerin olacağı merak konusu oldu. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazenin olduğu kataloğda birbirinden farklı ve uygun indirimler bulunuyor. Normalde salı günleri satışa sunulan BİM aktüel kataloğu bu hafta çarşamba günü satışa sunulacak. Peki, bu hafta hangi ürünlerde indirim var? İşte BİM 27 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri ve haftanın indirimleri takvim.com.tr'de sizlerle