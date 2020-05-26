BİM-A101-ŞOK bayram sonrası çok sayıda ürün ile vatandaşlara indirim sağlayacaklar. 27-28 Mayıs BİM-A101-ŞOK market aktüel ürünler kataloğu tüm detayları sayfamızda yer almaktadır. BİM-A101-ŞOK'tan alışveriş yapan vatandaşlar BİM-A101-ŞOK aktüel ürünler listesini sorguluyor. Haberimizden BİM-A101-ŞOK aktüel 27-28 Mayıs kataloğuna ulaşabilir ve birbirinden hesaplı ürünleri görüntüleyebilirsiniz. İşte, BİM-A101-ŞOK'ta bu hafta satışa çıkacak ürünlerin fiyat listesi…