Kambiyo vergisi nedir? Altın dolar alımında vergi var mı? Altın vergisi ne kadar? Fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden satım işlemlerinden kambiyo muamele vergisi alınacak. Yeni getirilen verginin ardından kambiyo vergisi nedir sorusu gündem oldu. Altın dolar alımında vergi var mı? Altın vergisi ne kadar sorusuna yanıt aranıyor.

ALTIN VERGİSİ NE KADAR?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, finansman bonosundan alınan yüzde 10 düzeyindeki vergi yüzde 15'e çıkarılarak, mevduatın vergisi ile eşitlendi. Döviz ve altın alım satımında uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi de (BSMV) "binde 2″den "yüzde 1.0" düzeyine yükseltildi.