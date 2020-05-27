Kambiyo vergisi nedir? Altın dolar alımında vergi var mı? Altın vergisi ne kadar? Fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden satım işlemlerinden kambiyo muamele vergisi alınacak. Yeni getirilen verginin ardından kambiyo vergisi nedir sorusu gündem oldu. Altın dolar alımında vergi var mı? Altın vergisi ne kadar sorusuna yanıt aranıyor.
ALTIN VERGİSİ NE KADAR?
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, finansman bonosundan alınan yüzde 10 düzeyindeki vergi yüzde 15'e çıkarılarak, mevduatın vergisi ile eşitlendi. Döviz ve altın alım satımında uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi de (BSMV) "binde 2″den "yüzde 1.0" düzeyine yükseltildi.
Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirme amacıyla, kaynak sağlamak üzere yapılan düzenlemeler bugünden itibaren geçerli olacak.
Bankalardaki vadesiz hesaplardan altın ve diğer kıymetli maden alımı kambiyo vergisi kapsamına alındı.
Buna göre, bazı altın alım-satım işlemlerinden binde 2 oranında vergi alınacak.
KAMBİYO NEDİR?
Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir. Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Kambiyo İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.
KAMBİYO SENEDİ ÇEŞİTLERİ
Türk Ticaret Kanunu aşağıdaki senetleri kambiyo senedi olarak düzenlemiştir:
PoliçeBono (Kanunda bazen emre muharrer senet olarak da geçer.)
Çek
Çek: TTK. m. 730, çekle ilgili olarak poliçeye atıfta bulunmuş olup, diğer özel durumlar için ise özel hükümler içermektedir. Çekle ilgili çek kanunu da mevcuttur.
KAMBİYO SENETLERİNİN NİTELİKLERİ
Senetlerde mahfuz olan hak, senet ile beraber doğar, senetten önce yoktur.
Kanunen emre yazılı senetlerdir. Kamu güvenliğini haiz senetlerdir.
Şekil şartlarına tâbidirler.
Devir, ödeme, üzerlerine imza atanların hak ve yükümlülükleri, hak sahiplerinin haklarını kullanmak için yerine getirmeleri gereken şartlar, söz konusu senetlere bağlı alacakların takibi, zaman aşımı bakımından özel kurallara tâbidirler. Kanuni veya kazai atıfet mehilleri geçerli değildir.