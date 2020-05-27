2020 MSÜ tercih duyurusu: MSB personel temin lise mezunu subay astsubay alım şartları nedir?

5. Kılavuzda belirtilen bazı sınıflara müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından belirlenen baraj seviyesi veya üstünde puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla söz konusu sınıflara müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacak,

6. Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için; son iki yıl içerisinde yapılan KPSSP3'den en az 60 alanlar ve ilave olarak, başvuru kılavuzunda yabancı dil sınavlarından belirtilen asgari notu almış olanlar,

7. İngilizce Öğretmenliği için son iki yıl içerisinde yapılan KPSSP3'den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP121 Lisans puanı en az 70 olanlar), Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSSP3'den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP10 Lisans puanı en az 60 olanlar), Almanca Öğretmenliği KPSSP3'den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP120 Lisans puanı en az 70 olanlar),