Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.05.2020 15:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2020 16:41
    ABONE OL

    'tan 'a teşekkür mesajı

    Son dakika haberi... 'tan 'a teşekkür mesajı: "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler."

    , resmi Twitter hesabından 'a teşekkür etti.

    Bakan Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin 'Önce halk sonra banka' diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür mesajı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri