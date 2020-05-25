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    • Ekonomi
    • 25.05.2020 23:08
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    • 25.05.2020 23:14
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Twitter üzerinden 'nın paylaştığı bir videoyu alıntılayıp destek mesajı verdi. Bakan Albayrak mesajında, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası’nı bir kez daha gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan 'Ziraat Bankası' mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Twitter üzerinden 'nın paylaştığı bir videoyu alıntılayıp destek mesajı verdi.

    Bakan Albayrak mesajında, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ziraat Bankası' mesajı
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