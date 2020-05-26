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    • Ekonomi
    • 26.05.2020 10:13
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    • 26.05.2020 10:13
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    Kafeler ? nasıl olacak?

    Sosyal hayatta yanıtı en çok araştırılan konulardan birisi kafeler sorusunun yanıtı oldu. nasıl olacak? Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal hayat uzun süredir adeta durmuş vaziyette. Vaka sayısının azalması ve normalleşme takviminin devreye alınmasıyla birlikte sosyal hayatın yavaş yavaş normale dönmesi bekleniyor. Peki, kafeler restoranlar ne zaman açılacak? İşte yanıtı…

    Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Normalleşme takvimi nasıl olacak?

    Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Normalleşme takvimi nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gündelik hayatta yavaş yavaş normalleşme adımlarının uygulanmaya geçirilmesi bekleniyor. Bu adımlardan en çok bekleneni ise kuşkusuz kafeler ve restoranlara yönelik olan yasağın kaldırılması olacak. Peki, kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Sosyal hayatta normalleşme takvimi nasıl olacak?

    KAFELER RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.

    SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

    Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

    AT YARIŞLARI HAZİRANDA

    At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.

    DİŞÇİLER EYLÜL'DE

    Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.

    EHLİYET KURSLARI 1 HAZİRAN SONRASI

    Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

    Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.

    25 İLDE SIFIR VAKA

    Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.

    65 YAŞ ÜSTÜNE MARKET YASAĞI GÜNDEMDE

    En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kararlar, en çok tartışılan konuyu oluşturuyor. İkinci dalga veya dalgalanma, bu grup için risk taşıyor. Bayramdan sonra yapılacak değerlendirmelerde, vaka sayısının düşmesine bağlı olarak yeni kurallar konulabilecek.
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