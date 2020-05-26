0.49-0.69-0.87-0.88 faiz oranı ile taşıt kredisi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde aratılıyor. Sıfır km veya 2. el bir araç almak isteyen, bu otomobilin alımı için 0 faizli (faizsiz) otomobil ve araç kampanyalarından yararlanmak isteyen kişiler için birçok otomobil ve finans kuruluşu kampanya düzenlemektedir. Bu kampanyalar dahilinde belirli oranlarda faizsiz kredi verilmektedir. Araç firmaları tarafından sıfır faizli araç kampanyaları düzenlenmektedir. Bu kampanyalar ikinci el alımlarında da geçerli olmaktadır. Sizler için 2020 yılında geçerli olacak otomobil kampanyalarını araştırdık. Opel, Toyota, Kia, Peugeout, Renault. Eğer sıfır kilometre bir araç almayı düşünüyorsanız haberimize bakın!
2020 MAYIS AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI
KIA'dan 'Kredi Koruma Sigortası' güvencesi:
KIA ayrıca, TEB Cetelem, Koç Finans ve Garanti bankası gibi finans kuruluşları üzerinden müşterilerinin kullandıkları aracın kredisinde 'Kredi Koruma Sigortası' sunuyor. Bu sigortayla 18 - 65 yaş arası müşterilere karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda finansal destek sağlanıyor. Kapsam dahilinde yer alan İşsizlik Sigortası ise, sigortalı bireyin işini isteği dışında kaybetmesi durumunda poliçede belirtilen sürelerin ardından devreye giriyor ve poliçe ile belirlenen limitler dahilinde kredi taksitlerini karşılıyor. Özellikle, Covid-19 salgını nedeniyle araç alma konusunda tereddüt yaşayan müşteriler için işsizlik sigortası avantaj sağlıyor.
2020 Mayıs Ayı Kia Kampanyaları
Üstün kalite ve yüksek konforu bir arada sunan KIA'nın amiral gemisi Sportage ve sportif XCeed mayıs ayı sonuna kadar 70.000 TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla otomobil severleri bekliyor.
Dinamik tasarımı ve geniş iç hacmiyle KIA Picanto, sınıfının en ferah kabinine ve yüksek bagaj kapasitesine sahip KIA Rio, ödüllü tasarımıyla sınırları zorlayan, maceradan zevk alan sürücülerin favorisi KIA Stonic, tasarım ve güvenlik ödülleriyle sınıfının önde gelen modellerinden olan Ceed, mayıs sonuna kadar 40 bin TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunulacak.
Yeterli yük kapasitesi, sınıfında lider motor ve fren performansı, aerodinamik tarzıyla KOBİ'lerin tercihi olan Bongo ise, mayıs sonuna kadar 40 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizle yeni sahiplerini bekliyor.
2020 Mayıs Ayı Nissan Kampanyaları
Yeni Nissan Micra ve Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli* Nissan Qashqai'de 50.000 TL için 18 ay %0,59 faiz fırsatı** Mayıs ayı boyunca sizi bekliyor. * Nissan Qashqai, Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı satış verilerine göre 2007-2019 yılları arasında Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modelidir. ** Kredi kampanyası belirtilen modeller için Qashqai'de 1.3 Tekna ve Sky Pack otomatik, 1.5 Visia otomatik ve 1.5 Tekna düz vites hariç NisKasko veya Uzatılmış Garanti alımlarında geçerlidir.
2020 Mayıs Ayı Ford Kampanyaları
Faiz farkı ödemeden, yeni bir Ford otomobil sahibi olun. Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli; - Ford Fiesta ve Ford Focus Titanium model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 12 ay %01 faiz, - Ford Tourneo Courier Journey model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 72.000 TL, 36 ay, %0,49, - Ford Kuga, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,992 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.
2020 Mayıs Ayı Skoda Kampanyaları
Kodiaq Kampanyaları; Karakteristik duruşu, üstün teknolojik özellikleri, şehir ve arazi koşullarındaki yetenekleriyle öne çıkan SKODA Kodiaq modellerinde: %4'e varan kampanya indirimi Karoq Kampanyaları; SKODA'nın şehirli SUV modeli SKODA Karoq'a özel: %7,5'e varan kampanya indirimi Superb Kampanyaları; SKODA'nın amiral gemisi Superb modeline özel, %6'ya varan kampanya indirimi Octavia Kampanyaları; Ayırt edici tasarımı, yüksek verimli motorları, gelişmiş multimedya ara yüzü ile Octavia modellerine özel: %6'ya varan kampanya
Opel'den özel seri fırsatı
Opel, yeni Corsa ve yeni Astra modellerinin yanısıra Crossland X, Grandland X ve Insignia modellerinde de 2020 özel seri imkanı sunuyor. Yeni Corsa, Mayıs ayına özel 129.200TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Insignia için Mayıs ayında, giriş seviyesinde bile birçok yüksek teknolojiye sahip özelliği bünyesinde barındıran Insignia Enjoy modelini 259.900TL'den başlayan fiyatlar mevcut. Marka, belirli modellerinde 60.000TL'ye, 20 ay boyunca, %0,99 faizli kredi seçeneği de veriyor.
Citroen'de fiyatlar 109.9 bin TL'den başlıyor
Citroën Türkiye, bu aya özel finansman kampanyaları da sunuyor. Markanın modellerine 109.900TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün. Seçili modellerde geçerli 50.000TL için 40 ay %0,79 faiz ile taksit ödemelerine Eylül'de başlayarak, ayda 1.600TL'ye araç alınabilecek. C3 109.900TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
2020 Mayıs Ayı Fiat Kampanyaları
Şimdi Egea Sedan 97.900 TL'den başlayan fiyatlar ve %0,69 Faiz Fırsatı ile! 97.900 TL, Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır. Egea Ailesi ve Panorama Ailesi modellerinde maksimum 50.000 TL tutarında, 24 ay vadeye kadar, 0.69% faiz oranı ile kredi kullanılabilir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre ve de kredinin kullanılacağı Kamu Bankalarına göre farklılık gösterebilir.
İlanda belirtilen kampanya koşulları Fiat ve kredinin kullanılacağı kamu bankasının onayı ile geçerlilik kazanır. Fiat ve kredinin kullanılacağı kamu bankasının önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 02.04.2020-15.04.2020 tarihleri arasında geçerlidir. 2020 Model Fiat 500X araçlar 164.900 TL'den başlayan fiyatlarla. 164.900 TL, 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır. 25.000 TL, 2020 model Fiat 500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT ve Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonlarında uygulanan indirim tutarıdır.
Kamyon için 500 bin TL kredi var
Renault Trucks, T serisi yüksek kabinli araçları için Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek yeni bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında 500.000 TL'lik kredi kullanım imkanı, 48 ay ve %0,69 faiz avantajı ile sağlanıyor. Kampanyada 500.000 TL'lik kredi kullanımı, 48 aya kadar %0,69 ve 36 aya kadar %0,62 faiz oranları ile mümkün oluyor.T Yüksek kabinler için düzenlenen kampanya ile ilgili açıklama yapan Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalığolu; "Ticari araç sektöründe büyük bir durgunluk yaşandı. İyileşmeye geçtiğimize inandığımız bu dönemde hem müşterilerimizi destekleyen, hem de sektörün ivme kazanmasını sağlayacak kampanyalar sunmayı hedefliyoruz" diye belirtti.
Isuzu'dan Ramazan ayına özel uygulama
Anadolu Isuzu, ticari araç sahibi olmak isteyenlere %0 faiz desteği ile yeni kampanya açıkladı. Ramazan ayı sürecek kampanya kapsamında kamyon grubunda 12 ay vadeye %0 faiz oranı ve midibüs grubunda 24 ay vadeye %0 faiz ile araç satın almak mümkün. Isuzu kamyon modellerinde 160 bin TL'ye 12 ay %0 faiz uygulanırken, midibüs modellerinde 160 bin TL'ye 24 ay %0 faiz avantajı sağlanıyor.
DS ödemeleri erteledi
DS Automobiles'in Mayıs ayına özel sunduğu ödeme seçeneklerinden yararlanarak, aylık %0,49 kampanya oranı ile kredi ödemelerinizi dört ay öteleyebiliyorsunuz. 150.000 TL'lik kredi tutarı için 12 ay vadeli %0,49 faiz oranına sahip PSA Finans kredi taksit ödemelerine Eylül ayında başlanabiliyor.
Dacia'da 10.000TL peşinat fırsatı
Dacia, Mayıs ayında Dokker modeli için cazip koşullara sahip bir kampanya sunuyor. Kampanya, 2019 model Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95bg perakende satın alımları için mevcut.
Kampanya kapsamında Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95bg modeli 10.000TL peşinat ve 48 ay vade seçeneği için yüzde 1,02 faiz oranı ile sunuluyor. 15 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli kampanyada Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95bg modeli hemen teslim avantajı ile 83.250TL'den başlayan fiyata sahip. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da ve uzatılmış garantide 500 TL indirim yer alıyor.
Renault alan Eylül'de ödeyecek
Renault, Mayıs ayında müşterilerine, Clio ve Megane Sedan modelleri için cazip koşullar içeren bir kampanya fırsatı sunuyor. Kampanya, Yeni Clio'nun Joy 1.0 SCe 72bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140bg ve Clio 4'ün Joy 0.9 TCe 90bg versiyonlarının perakende satın alımları için yer alıyor. Kampanya kapsamında söz konusu modeller için 63.700TL kredi tutarı, 39 ay vade ve yüzde 0,94 faiz oranı imkanı bulunuyor. Üstelik müşteriler ödemeye Eylül 2020'de başlıyor. Eylül ayında başlayacak aylık ödemelerin ilk 4 ayında 750TL, kalan aylarda ise 2.569TL ödeme tutarı mevcut. 15 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olan kampanyada Clio4 98.400 TL, Yeni Clio 111.400TL ve Megane Sedan 146.900TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
2020 Mayıs Ayı Honda Kampanyaları
Yeni Civic Sedan İçinde Honda'nın yenilikçi ruhu ve kusursuz teknolojisini barındıran Yeni Civic Sedan'lar Ocak ayında 60.000 TL, 18 ay ve %0.49 faiz fırsatıyla Honda Showroomlarında sizi bekliyor.
Sıfır otomobil alırken dikkat etmeniz gerekenler
İkinci el otomobil almak istemeyip sıfır otomobillere yönelen vatandaşlar zaman zaman kafalarında belirli sorular beliriyor. Peki, sıfır otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? İşte sıfır otomobili tercih ederken kullanacağınız veriler.
Karşılaştırmalar yapın
Her firmanın ayrı bir fiyat skalası vardır. İster bayii gezerek isterseniz internetten araştırarak fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.
Test sürüşü önemli
Bayilerin birçoğu test sürüşü yapmanıza izin verir. Test sürüşleri sizlerin otomobili daha iyi tanımanızı sağlar. "Araç nasıl tepki verir, yol tutuşu nasıl, kullanımı kolay mı?" sorularına yanıt bulursunuz.
Kontrol edin
Her şey hallolduktan sonra aracınızı teslim alacaksınız, belgelerini, aracın satın aldığınız özellikte mi olduğu, ek talepleriniz yerine getirilmiş mi gibi durumları kontrol edin.