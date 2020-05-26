Koronavirüsle mücadele kapsamında devreye alınan 1000 TL sosyal başvuruları sürüyor. Bu kapsamda e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayanlar başvuru sonuçları sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Pandemi yardımı başvuruları halen e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar başvurularını hafta içi TC kimlik numarasının son hanesine göre yapıyor. Hafta sonu herkes başvuru yapabiliyor. Değerlendirme neticesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödeme sağlanıyor. İşte e-Devlet 1000 TL başvuru sorgulama sayfası...

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Değerlendirmelerin tamamlandığı ailelere ise ödemeler yapılıyor.

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