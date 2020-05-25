



"TÜM BANKALAR ZORUNLU..."

Erdem, tüm bankaların müşterilerine aidatsız kredi kartı seçeneği sunmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, eğer bunun dışında farklı özelliklerde bir kredi kartı seçimi yapıldıysa onun aidat ücretinin ödenmesi gerektiğini söyledi.