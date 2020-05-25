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    • Ekonomi
    • 25.05.2020 22:47
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    • 25.05.2020 22:47
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    ve Mustafa el Kazimi 'taki güvenlik ve ekonomiyle ilgili gelişmeleri görüştü

    Başbakanı Mustafa el Kazımi ve Başkanı 'in Irak'taki güvenlik durumu ve fiyatlarındaki düşüşün etkilerini görüştükleri açıklandı.

    Putin ve Kazimi Irak'taki gelişmeleri görüştü

    Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Irak'taki güvenlik durumu ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkilerini görüştükleri açıklandı.

    Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazimi ile Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İki lider, ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, petrol fiyatlarında yaşanan ciddi düşüş ve bu gelişmenin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) anlaşması üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

    Putin ve Kazimi'nin tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin yanı sıra Irak ve Suriye'deki güvenlikle ilgili gelişmeleri de ele aldıkları kaydedildi.
    Haberler Ekonomi Vladimir Putin ve Mustafa el Kazimi Irak'taki güvenlik ve ekonomiyle ilgili gelişmeleri görüştü
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