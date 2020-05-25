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    • Ekonomi
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    • 25.05.2020 16:48
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    'e tazminat şoku! Mahkemeden emsal karar

    Alman üreticisi 'in emisyon testi manipülasyonu sonrası bir araç sahibi tarafından açılan dava ile ilgili Almanya Federal Mahkemesi (BGH) kararını verdi. Volkswagen'i tazminata mahkum eden mahkeme sonucunun emsal olması bekleniyor.

    Otomotiv devine tazminat şoku

    Almanya Federal Mahkemesi (BGH), Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın egzozlarında manipüle edilmiş dizel motorlu araçlar satın alan sürücülere tazminat ödemek zorunda olduğuna karar verdi.

    Alman yargı sistemindeki en yüksek dereceli mahkemesi BGH, bir otomobil sahibi tarafından Volkswagen'in emisyon testi manipülasyonu konusunda açtığı ilk davada kararını verdi. Mahkeme, Volkswagen'den egzozlarda manipülasyon yapılan araçları satın alanların prensip olarak tazminat alma hakkı olduğuna hükmetti.

    Mahkemenin kararıyla dizel araç sahipleri araçlarını iade ederek satış fiyatını kısmen geri alabilecek. Müşteriye geri ödeme hesaplanırken otomobilin kilometresi dikkate alınacak.

    Karar, Alman mahkemelerinde bekleyen 60 bin dava için emsal olması bekleniyor.
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