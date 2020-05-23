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    • 23.05.2020 21:18
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Stok Finansman Destek Paketi paylaşımı

    Twitter'dan Stok Finansman Destek Paketi paylaşımında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı , Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti. Bakan Albayrak mesajında, "İhracat ailemiz; ülke ekonomisi adına çok önemli paydaşlarımızsınız. Özellikle bu dönemde sizlerin yanında durmak görevimizdir." ifadelerine yer verdi.

    Albayrak'tan Stok Finansman Destek Paketi paylaşımı

    Twitter'dan Stok Finansman Destek Paketi paylaşımında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı , Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti.

    Bakan Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi:
    "İhracat ailemiz; ülke ekonomisi adına çok önemli paydaşlarımızsınız. Özellikle bu dönemde sizlerin yanında durmak görevimizdir. #StokFinansmanDestekPaketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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