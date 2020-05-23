



● Yaklaşık 66 milyar lira tutarında SSK, Bağ-Kur muhtasar ve diğer ödemeleri ötelendi.



● 4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği verildi.



● Geliri 5 bin liranın altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar liralık bireysel ihtiyaç desteği sağlandı.



● 1.1 milyon esnafa 25 milyar liraya yakın esnaf destek finansmanı verildi.



● 180 bin 933 işletmeye 145.6 milyar lira işe devam finansmanı sağlandı.