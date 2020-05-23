Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde ulaşılan büyüklüğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk.🛡️— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 22, 2020
Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız. pic.twitter.com/groleagFGE
Hazırlanan destek paketiyle esnafa, KOBİ'lere ve tüm vatandaşlara kalkan olduklarını belirten Bakan Albayrak, "Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız" ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografiğe göre;
600 MİLYARLIK KALKAN
● Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin maddi tutarı 252 milyar liraya ulaşırken, bu kapsamda atılan adımların ekonomik büyüklüğü (çarpan etkisi) 600 milyar lirayı aştı.
● Toplam destek tutarının milli gelire oranı yüzde 11 olurken, maddi destek tutarının milli gelire oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.
● 5.5 milyona yakın aileye 1.000 liralık nakdi yardım gerçekleştirildi.
● Yaklaşık 66 milyar lira tutarında SSK, Bağ-Kur muhtasar ve diğer ödemeleri ötelendi.
● 4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği verildi.
● Geliri 5 bin liranın altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar liralık bireysel ihtiyaç desteği sağlandı.
● 1.1 milyon esnafa 25 milyar liraya yakın esnaf destek finansmanı verildi.
● 180 bin 933 işletmeye 145.6 milyar lira işe devam finansmanı sağlandı.