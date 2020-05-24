Tam 5 kat arttı! Dolar alıp satacaklar dikkat: Dolar alınır mı, satılır mı? İşte kritik tarih

Döviz alımlarında %0.2 olan vergi, 5 kat artırılarak %1 seviyesine getirildi. Karar, 23.05.2020 tarihli 2568 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe girdi.Yürürlüğe giren karar doğrultusunda döviz alımlarından artık %1 vergi alınacak. Bu arada Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararının ardından 6,78-6,79 seviyelerinde hareket eden dolar/TL kuru bugün 6,81 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL ise 7,42'de yer alıyor. Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,78'in altında kapanışlar olması durumunda 6,75 ve 6,70'in gündeme geleceğini dile getirdi. Peki dolar alınır mı, satılır mı? İşte kritik tarih... Detaylar takvim.com.tr'de
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekilde:
13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.
MADDE 1– 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."
e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir), aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;
1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,"
Söz konusu karar Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlandı ve kararın yürülüğü Hazine Maliye Bakanlığı olarak açıklandı.
24 MAYIS DOLAR KURU NE KADAR?
Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararının ardından 6,78-6,79 seviyelerinde hareket eden dolar/TL kuru bugün 6,81 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL ise 7,42'de yer alıyor. Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,78'in altında kapanışlar olması durumunda 6,75 ve 6,70'in gündeme geleceğini dile getirdi.
DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Mayıs ayının ortalarını geçtiğimiz ve normalleşme sürecinin başladığı şu günlerde Amerikan Doları'nın 7.27 TL'den 6.78'e kadar düştüğü, gram altının ise 397 sınırından sert dönüp 383 TL'ye kadar düştüğü görülmektedir. Mayıs ve haziran aylarında doların düşmeye devam edeceği ve 6.30 TL'ye kadar çekileceği, gram altının da dolar ile birlikte ons fiyatının da düşmesiyle 340 TL'ye kadar ineceği tahmin edilmektedir. Haziran ayında ortalama olarak Amerikan Doları'nın 6.30 TL, gram altının 335-340 TL, çeyrek altının ise 520-550 TL bandında olacağı tahmin edilmektedir.
Konu hakkında katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk dolar kurunda yaşanan düşüşün nedenlerini şu şekilde sıraladı;
Dışarıya TL çıkışının yasaklanmış olması,
3 yabancı bankaya BDDK tarafından alınan tedbir kararı ve cezalandırılacağının söylenmesi,
Bu kararların swap işlemleri ile manüpalitif eylemler yapmak isteyen bankaları caydırması,
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından G20 ülkeleri ile swap anlaşması için görüşmelerin sürdüğünün söylenmesi,
İç piyasada yatırımcıların swap anlaşması beklentisini fiyatlaması,
Amerikan ekonomisi için açıklanan verilerin beklentilerden çok daha fazla kötü çıkması,
Amerikan Merkez Bankası FED Başkanı Powell tarafından yapılan negatif faiz açıklaması.
DOLAR'IN TARİHÇESİ
Doların tarihçesi incelendiğinde ilk ortaya çıkışının 1500'lü yılları gösterdiğini söylemek mümkündür. Hatta doların doğduğu yer olarak Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyetinin adı da geçmektedir. O dönem Orta Avrupa ülkelerinin altın sikkeden gümüş sikkeye geçişlerinin olduğu dönemdir. Bu geçiş sırasında bazı sorunlar oluşmuştur. O dönem altının değerli oluşu gümüş sikkelerin daha büyük üretilerek piyasaya sürülmesini gerektirmiştir. Ardından Almanya ve Çek Cumhuriyeti ara bölgesinde olan St. Joachimsthal kasabası gümüş sikkeler açısından popülerliği sayesinde gümüşün de isim babası olarak kalmıştır.