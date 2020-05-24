Tam 5 kat arttı! Dolar alıp satacaklar dikkat: Dolar alınır mı, satılır mı? İşte kritik tarih

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir), aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,"

Söz konusu karar Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlandı ve kararın yürülüğü Hazine Maliye Bakanlığı olarak açıklandı.