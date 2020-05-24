Özellikle birkaç aylık sürece bakıldığında inişli çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Cuma günü kapanışta İstanbul'da çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.526,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 380,20 liradan işlem gördü. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Mayıs çeyrek ve gram altın kaç TL'den satılıyor? İşte güncel durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|377,50
|377,70
|380,00
|380,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.488,00
|2.509,00
|2.505,00
|2.526,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|344,50
|348,50
|346,50
|350,70
|Lira(Tam) Ziynet
|2.431,00
|2.451,00
|2.447,00
|3.467,00
|Yarım Ziynet
|1.216,00
|1.226,00
|1.224,00
|1.234,00
|Çeyrek Ziynet
|608,00
|613,00
|612,00
|617,00
BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,26 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,55, dolar/TL yüzde 1,45, avro/TL yüzde 0,88 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 100.896,80, en yüksek 103.306,72 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,26 artarak 103.024,34 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,55 kayıpla 380,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,52 azalışla 2.526,00 lira oldu. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 617,00 liraya geriledi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 1,45 değer kaybıyla 6,8150 lira ve avro yüzde 0,88 azalışla 7,4280 lira oldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,41, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,01 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,16 ile hisse senedi fonları oldu.
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 380,20 liradan tamamladı.
İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.526,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 380,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 380 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 376 bin 700 lira, en yüksek 380 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 380 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 930 milyon 246 bin 784,95 lira, işlem miktarı ise 2.487,88 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 949 milyon 765 bin 905,59 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat, İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.