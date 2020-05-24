Özellikle birkaç aylık sürece bakıldığında inişli çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Cuma günü kapanışta İstanbul'da çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.526,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 380,20 liradan işlem gördü. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Mayıs çeyrek ve gram altın kaç TL'den satılıyor? İşte güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?