Sigara tiryakileri geçtiğimiz hafta tütün ürünlerinin vergi oranının artırılmasıyla birlikte güncel fiyat listesini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere tütün ürünlerine dair önemli bir gelişme yaşandı ve alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tütün ürünlerine getirilen vergi oranının artırılmasıyla "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, hangi marka sigaralara zam yapıldı sorusunun yanıtı belli oldu mu? İşte Mayıs ayı güncel fiyat listesi
ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Tüm sigara markalarına zam yapılmadı. Firmalar tarafından bazı sigara fiyatlarına zam yapıldı. İşte 2020 Mayıs güncel fiyat listesi;
Kent D-Range: 15 TL
Kent: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
HD Katkısız RED: 12 TL
Violet Menthol Slims: 15 TL
Winner Slims Family: 13 TL
HD Blue Kısa, Uzun: 12 TL
Winner Kısa TF Rouge: 11,50 TL
HD Blue Slims Family: 12,50 TL
Point Blue: 11,50 TL
Medley: 11,50 TL
MMC: 12 TL
Hazar: 11 TL
President Kısa, Uzun ve Katkısız: 12 TL
President Queen Size Family: 11,50 TL
Vigor: 12 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TLMaltepe: 14 TL
Parliament: 18,50 TL
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Lark: 15 TLLark Reserve: 14.50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,50 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Winston: 16 TL
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue, Dark Blue: 15 TL
Camel: 15 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
SİGARADA ASGARİ MAKTU ÖTV YÜKSELTİLDİ
Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yükseltildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, "tütün içeren sigaralar, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ile diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün ürünlerinde asgari maktu ÖTV tutarı artırıldı.
Buna göre, bu ürünlerde asgari maktu ÖTV tutarı 0.3899 liradan 0.4569 liraya çıkarılırken, 0.4539 lira olan maktu ÖTV'ler ve yüzde 67 olan ÖTV oranları değiştirilmedi.
Bu kapsamda, aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) bulunan ve yüzde 80 ÖTV vergi oranına sahip, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar,
Sigarillolar ve sigaralarda ÖTV oranı yüzde 67'ye, maktu ÖTV tutarı 0.4686 liradan 0.4539 liraya indirilirken, 0.3506 lira olan asgari maktu ÖTV tutarı 0.4569 liraya yükseltildi.