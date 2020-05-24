Sigara tiryakileri geçtiğimiz hafta tütün ürünlerinin vergi oranının artırılmasıyla birlikte güncel fiyat listesini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere tütün ürünlerine dair önemli bir gelişme yaşandı ve alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tütün ürünlerine getirilen vergi oranının artırılmasıyla "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, hangi marka sigaralara zam yapıldı sorusunun yanıtı belli oldu mu? İşte Mayıs ayı güncel fiyat listesi

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tüm sigara markalarına zam yapılmadı. Firmalar tarafından bazı sigara fiyatlarına zam yapıldı. İşte 2020 Mayıs güncel fiyat listesi;

Kent D-Range: 15 TL

Kent: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

HD Katkısız RED: 12 TL

Violet Menthol Slims: 15 TL

Winner Slims Family: 13 TL

HD Blue Kısa, Uzun: 12 TL